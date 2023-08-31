Церемония открытия памятника Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

В Новоуральске открыли мемориал в честь погибших на СВО. Памятник установили на территории военной части 3280. Об этом рассказал глава Новоуральского городского округа.

- Парни защищали стойко и мужественно нашу Родину, наши семьи, мир и спокойствие. Защищали до последнего вздоха, ценой собственной жизни, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Вячеслав Тюменцев. - Их героический подвиг останется в наших сердцах и в истории Отечества.

Напомним, ранее мы писали, что в Новоуральске простятся с добровольцем, погибшим в зоне специальной военной операции. Максим Гребенщиков ушел на 35-м году жизни 10 июля 2023 года. Последним местом службы добровольца стал отряд «Шторм».

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