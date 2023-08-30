В отдаленной деревне Слободо-Туринского района открыли медицинский пункт

В отдаленной деревне Свердловской области открыли фельдшерско-акушерский пункт. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В отдаленной деревне Свердловской области открыли фельдшерско-акушерский пункт. В деревне Макуй Слободо-Туринского района проживают 202 человека, из которых 34 ребенка.
Населённый пункт удалён от районного центра, а в период весеннего паводка сюда сложно добраться на автомобиле, поэтому медики приняли решение установить для сельчан модульный ФАП. Раньше в селе не было никакой больницы, поэтому жителям приходилось ездить в соседнюю деревню.
- К фельдшерско-акушерскому пункту подведён высокоскоростной интернет, закуплено современное оборудование, пациентам доступен весь спектр первичной медицинской помощи, - подчеркнула главный врач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.
В новом подразделении теперь есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, санитарная комната и зона ожидания.
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