Нижний Тагил потратит 14 миллионов рублей на оборудование мусорных площадок

В Нижнем Тагиле появится 33 новых площадок для сбора мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появится 33 новых площадок для сбора мусора. Из них 25 площадок будут ориентированы на 4 контейнера, 3 площадки - на 6 контейнеров, а также 13 бункеров для крупногабаритного мусора. Для оборудования мест сбора отходов Администрация города ищет подрядчика, а за работу заплатит 14 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

- Подрядчик должен выполнить основание и асфальтобетонное покрытие на контейнерных площадках; выполнить основание и бетонное покрытие на бункерных площадках; выполнить бурение под опорные стойки; выполнить монтаж ограждения, крыши и облицовку их стальным листом; выполнить устройство канавы; выполнить благоустройство, - сказано в документах по соответствующему закупу.

Подрядчик должен закончить работы до 15 ноября 2023 года.

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