Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие воды на верхних этажах дома

Жители микрорайона Птицефабрика в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие воды на верхних этажах многоэтажного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Птицефабрика в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие воды на верхних этажах многоэтажного дома. Мэр города Алексей Орлов объяснил это проблемой с насосным оборудованием на станции. Оно оказалось слишком старым, несмотря на то, что его регулярно ремонтировали.

- Поэтому Администрация города Екатеринбурга приняла решение спроектировать новую насосную станцию, ее эксплуатацией будет заниматься МУП "Водоканал". Проект подготовлен, со следующего года начнем монтаж. Примерно через 8 месяцев у вас будет нормально идти вода, - сообщил жительнице Глава города.

Жительница, которая пришла на прием граждан Октябрьского района, также пожаловалась на стихийную свалку у остановки «Станция Лечебная». Она возникла там после демонтажа гаражей. Глава Екатеринбурга напомнил о том, что городские власти совместно со Свердловской железной дорогой реализуют проект «Наземное метро», в рамках которого освобождают площадки от старых гаражей, и пообещал, что к концу сентября свалку уберут.

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