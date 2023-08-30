К марту 2024 года власти планируют осветить 90% улиц поселка Исток

В поселке Исток, что под Екатеринбургом, к марту 2024 года планируют установить уличное освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Исток, что под Екатеринбургом, к марту 2024 года планируют установить уличное освещение. По словам жительницы, с 2022 года на большей части территории поселка по вечерам зажигаются фонари, однако часть улиц остаются темными. В их числе – Фермерская, Святогорская, Георгиевская и переулок Запрудный.

- До 1 марта 2024 года освещение появится на более 90 % территории поселка. 1 марта лично приеду и проверю, - пообещал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также мэр города сообщил, что в 2024 году в поселке появится подземный пожарный водоем. Деньги на его строительство уже заложены в городской бюджет. Алексей Орлов отметил, что в этом году ситуация с пожарами была особенно сложной, поэтому вопрос пожарной безопасности особенно актуален.

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