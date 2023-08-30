Завод Нижнего Тагила дал больше 25 миллионов на подготовку школ и детских садов

Большинство школ направили деньги на проведение ремонтов, в том числе актовых и спортивных залов, кровли, рекреации, кабинетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ направил больше 25 миллионов рублей в образовательные учреждения Нижнего Тагила и Качканара. Деньги были выделены на подготовку школ и детских садов к новому учебному году.

- В Нижнем Тагиле школы закупают компьютерную технику, музыкальное оборудование для проведения праздников, атрибуты для театральных постановок, спортивные снаряды, расходные материалы в лаборатории. В одной из школ оборудуют кабинет робототехники, - сообщили в управлении по связям с общественностью ЕВРАЗа.

Школы Качканара на полученные деньги купили мебель, пособия и технику. Однако большая часть школ все же направила деньги на ремонт актовых и спортивных залов, кровли, рекреации или кабинетов.

В Нижнем Тагиле средства получили 23 школы, в том числе политехническая гимназия и 45 детских садов. В Качканаре – 8 школ, включая коррекционную, и 2 детских сада. Образовательные учреждения сами определяли, на что потратят выделенные деньги к новому учебному году.

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