В Екатеринбурге насмерть разбился монтажник, сорвавшись со здания склада

Мужчина выполнял ремонт вентиляционных систем, но сорвался и упал в техническое отверстие между зданиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 29 августа в Екатеринбурге на территории складского комплекса погиб рабочий. Мужчина выполнял ремонт вентиляционных систем, но сорвался и упал в техническое отверстие между зданиями. Погибшему было 37 лет, а на территории комплекса «Хладотерминал Восток» он работал по субподряду.

- На место происшествия выезжал заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Алексей Терентьев, - сообщила прокуратура Свердловской области.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку в связи с гибелью мужчины. Ведомство проверит соблюдалось ли законодательство об охране труда при выполнении работ. Также будет установлено ответственное лицо, которое должно было осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности при производстве высотных монтажных работ.

Кроме этого, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru