На Урале поймали курьера мошенников, выманившего у пенсионеров 1,3 млн рублей

В прошлом мужчина был судим. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Новоуральске полицейские задержали мужчину, который работал на кибермошенников. Подозреваемый действовал по схеме «Родственник попал в ДТП». Работал он в качестве курьера и забирал у обманутых пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Таким образом, мужчина успел забрать деньги у восьми жертв. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

- Задержанным оказался ранее судимый местный житель. Он пояснил, что работать курьером начал, после поступившего ему сообщения об этой вакансии. В тексте объявления была указана особая пометка «не связанно с закладками наркотиков». Мужчина откликнулся на объявление, успешно прошел верификацию, предоставив все необходимые сведения о себе, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина успел проработать два дня, а затем, попался силовикам. Средний возраст пострадавших 74-88 лет. В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование уголовного дела.

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