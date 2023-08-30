В УрФУ студентам пообещали вернуть прежние стипендии

Вернуться к прежним суммам планируют с января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентам Уральского федерального университета пообещали вернуть прежний размер стипендий. Ранее стало известно, стипендия снизится уже с 1 сентября.

Проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета Дмитрий Лоевский объяснил, что стипендии упали уже в августе по трем основным причинам. Во-первых, студентов-отличников стало больше, из-за чего стипендиальный фонд разделился на большее количество человек.

Кроме того, в этом году количество студентов на бюджете тоже увеличилось на 7,5%. В-третьих, рассказал Лоевский во время трансляции, выросло число выпускников, написавших заявление на каникулы. В отличии от прошлых годов, в этот раз около 95% два летних месяца продолжали получать выплаты.

- Возврат к старым значениям стипендий, скорее всего, произойдет с 1 января, когда мы подадим новые прогнозные значения в министерство. С учетом нынешней ситуации, заложим еще больше, - заключил Дмитрий Лоевский.

Сейчас размер академической стипендии для студентов на очной форме обучения будет составлять 2 361 рублей в месяц на бакалавриате и специалитете и 3 147,2 рублей в месяц на магистратуре. Для отличников выплаты на бакалавриате и специалитете составят 3 147 рублей в месяц, а магистранты-отличники будут получать стипендию в размере 4 327 рублей в месяц.

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