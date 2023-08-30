ФАС оставила в силе контракт мэрии Екатеринбурга на благоустройство берега Исети

Контракт, заключенный мэрией, оставили в силе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба признала жалобу столичной компании «Лидер» к мэрии Екатеринбурга и не стала отменять итоги конкурса на благоустройство набережной реки Исеть на отрезке от улицы Куйбышева до Декабристов. Этот контракт выиграло Городское управление дорожно-строительных работ. Документ опубликован на портале госзакупок.

ФАС выяснила, что виды работ, прописанные в документе, полностью соответствуют предмету закупки, также действия заказчика не нарушают закон о контрактной системе. Жалоба в итоге признана федеральным ведомством необоснованной.

- На основании изложенного комиссия решила признать жалобу ООО «Лидер» необоснованной, - говорится в заключении Федеральной антимонопольной службы.