Радиозапись из Капсулы времени опубликуют на сайте 300-летия Екатеринбурга

В коробке находится радиозапись телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радиозапись с выступлением первой женщины-мэра Екатеринбурга, найденную в Капсуле времени, опубликуют на сайте 300-летия. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила заместитель директора по музейным фондам Музея истории Екатеринбурга Алена Союрова.

- Сначала нужно попробовать оцифровать эту запись. И, если это окажется возможным, мы обязательно опубликуем аудио на сайте, чтобы любой желающий мог ее послушать, - пояснила Алена Союрова.

Сама пленка лежала в картонной коробке, упакованной в плотный полиэтилен. Внутри также лежал свернутый на четыре части лист бумаги с надписью: «В этой коробке телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года. Слушайте голоса почетных граждан Свердловска. А. Н. Бычновой и М. К. Финогенова».

Напомним, Капсулу времени, заложенную 50 лет назад, достали в Историческом сквере 18 августа перед 300-летием Екатеринбурга. А 30 августа открыли в Музее истории Екатеринбурга. В ней также хранились документы, журналы и книги 1973 года, послание уральцев в будущее и огромный значок к 250-летию города.

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О том, как прошло открытие Капсулы времени вы можете также посмотреть в нашем фоторепортаже.