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НовостиОбщество30 августа 2023 12:12

Специалисты назвали причину поломок светофоров в Екатеринбурге

Чаще всего оборудование выходит из строя после дождя
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Во время поломки светофоров на перекрестках дежурят сотрудники ГИБДД

Во время поломки светофоров на перекрестках дежурят сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после дождя часто ломаются светофоры. Специалисты из Центра организации движения назвали причины, по которым оборудование выходит из строя. Об этом пишет Е1.

В их числе – отключение электроэнергии, повреждение кабельных трасс, а также поломка шкафов автоматики и повреждения самих светофоров, в том числе по вине вандалов.

Для оперативного ремонта светофорного оборудования в Екатеринбурге работает дежурная бригада, которая в течение нескольких часов осуществляет аварийный ремонт. По стандарту его нужно выполнить в течение суток.

Информация о поломке светофора оперативно передается в ГИБДД для организации ручного регулирования движения на перекрестке.