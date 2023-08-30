Специалисты назвали причину поломок светофоров в Екатеринбурге

Во время поломки светофоров на перекрестках дежурят сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после дождя часто ломаются светофоры. Специалисты из Центра организации движения назвали причины, по которым оборудование выходит из строя. Об этом пишет Е1.

В их числе – отключение электроэнергии, повреждение кабельных трасс, а также поломка шкафов автоматики и повреждения самих светофоров, в том числе по вине вандалов.

Для оперативного ремонта светофорного оборудования в Екатеринбурге работает дежурная бригада, которая в течение нескольких часов осуществляет аварийный ремонт. По стандарту его нужно выполнить в течение суток.

Информация о поломке светофора оперативно передается в ГИБДД для организации ручного регулирования движения на перекрестке.