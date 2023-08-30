Как сохранить и преумножить деньги: рекомендации экспертов УБРиР

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Как часто вы думали, что пора начать откладывать деньги на будущее? Сейчас - самое подходящее для этого время. После того как Центробанк повысил ключевую ставку, финансовые организации значительно увеличили доходность по вкладам. Эксперты УБРиР дали советы, на какие банковские продукты следует обратить внимание и как минимизировать риски в текущей экономической ситуации.

По данным ЦБ, в августе доля россиян, предпочитающих хранить сбережения в банковских вкладах, достигла 42%. Это максимальное значение за последние 6 лет — с июня 2017 года, отмечает регулятор. Одновременно до 32% увеличилась доля россиян, которые в августе тратили свободные средства на покупку дорогостоящих товаров.

- Некоторые люди в ситуации финансовых изменений совершают импульсивные покупки. Доллар растет, техника дорожает - значит, надо пойти купить. Но если потребности в дорогостоящей вещи нет, она может просто не пригодиться. То же самое касается недвижимости. Квартира не выручит в ситуации, когда срочно понадобится определенная сумма. И не всегда недвижимость спасает от инфляции - продать ее по нужной цене впоследствии может не получиться. Все-таки финансовая подушка должна быть в денежном эквиваленте, - отмечает управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Сегодня банки предлагают доходность по депозитам до 12% годовых. Чтобы сохранить и преумножить сбережения в текущей экономической ситуации, Евгений Вяткин советует диверсифицировать инвестиционный портфель.

- Какую-то часть денег, которая срочно не понадобится, можно отложить на долгий срок под 12% годовых, а другую - на 3 месяца, к примеру, и получить доходность до 11%. Свободные деньги также можно разместить на накопительном счете до 12% годовых - здесь банк также повысил доходность. Использование нескольких инструментов - верный способ минимизировать риски, - советует эксперт.

Разные инструменты (депозиты в банке, акции и облигации) хороши в разное время, добавляет операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Например, в период повышения ставок наиболее интересными инструментами становятся вклады по повышенной ставке, облигации с купонами, привязанными к ставкам денежного рынка. А в период снижения ключевой ставки наибольший доход могут принести облигации федерального займа с фиксированным купоном.

- При этом акции всегда являются рискованным объектом для вложений, так как их динамика очень сильно зависит от динамики развития отраслей и экономического состояния в мире в целом. Ну и, конечно, при инвестициях на фондовом рынке необходимо использовать возможности индивидуального инвестиционного счета (ИИС), увеличивая доходность за счет налоговых льгот по НДФЛ, - пояснил Владимир Зотов.

По его оценке, для вложений на длинный срок (более 3 лет) больше подойдут облигации на ИИС и, возможно, акции, а на короткий (до 3 лет) - депозиты.

- Сейчас очень благоприятное время для открытия срочных вкладов по повышенной ставке. Главное – выдерживать срок, так как при досрочном изъятии можно потерять начисленные проценты», - уточнил эксперт.

Оформить депозит удобно в интернет-банке или в мобильном приложении УБРиР. Для доступа к онлайн-вкладам можно заказать доставку карты My Life с подключенным интернет-банком. У клиента есть выбор: причислять проценты к вложенным деньгам и повышать итоговую доходность или переводить деньги на карту и расплачиваться ими за покупки. Банк выплачивает проценты каждые 30 дней.