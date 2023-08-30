В Екатеринбурге 1 сентября откроют обновленную гимназию

Гимназия откроется 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2023 года в Екатеринбурге на улице Мичурина откроют обновленное здание Гимназии №40, которое примет больше тысячи учеников. В конце августа учебное учреждение посетил глава города Алексей Орлов.

Гимназия должна была принять учеников только в 2024 году, но работы по реконструкции завершили раньше, они заняли 13 месяцев. Учебное учреждение оборудовано всем необходимым.

Площадь гимназии – 25 тысяч «квадратов», здесь есть четыре спортивных зала, столовая с ресторанной зоной на 500 человек, три мастерских разного профиля, актовый зал на 450 мест.

С 1 сентября в гимназии будут обучать по новой экспериментальной методике «Школа полного дня», по которой ученики будут получать в одном месте основное и дополнительное образование.