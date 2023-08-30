На Урале завершили поиски 46-летней женщины

Женщину искали два дня Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале завершили поиски 46-летней Натальи Чепуровой, пропавшей 28 августа в поселке Атиг Нижнесергинского района. Женщину искали полицейские и волонтеры.

- Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в «ЛизаАлерт».

Напомним, в Новоуральске полицейские и волонтеры уже вторую неделю ищут 32-летнего Станислава Яковлева. Известно, что связь с ним оборвалась 15 августа 2023 года.

Как сообщили в полиции, Станислав уехал на работу и не вернулся. Из особых примет - шрам на подбородке. В момент пропажи был одет в темную рубашку с длинным рукавом. Серую куртку-ветровку, темно-синие джинсы и кроссовки

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru