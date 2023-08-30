Спасатели снова предупредили о надвигающейся непогоде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловские спасатели продлили экстренное предупреждение из-за непогоды. В регионе в четверг, 31 августа ожидаются дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду.
В МЧС рекомендуют во время непогоды оставаться дома и закрыть все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Кроме того, желательно отключить электроприборы и обязательно соблюдать меры пожарной безопасности. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Если непогода застанет на улице, желательно держаться подальше от линий электропередач, легких построек, зданий, мостов, деревьев и ремонтируемых зданий.
Автомобилистов просят не пытаться преодолеть подтопленные участки, прекратить движение и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
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