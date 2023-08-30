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НовостиОбщество30 августа 2023 10:07

В Екатеринбурге открыли долгожданную школу №40

Новое здание гимназии осмотрел Алексей Орлов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На возведение корпуса было выделено около 1,5 миллиарда рублей Фото: администрация Екатеринбурга

На возведение корпуса было выделено около 1,5 миллиарда рублей Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на год раньше срока открыли долгожданную школу №40. Новое здание гимназии осмотрел Алексей Орлов.

- Строительство нового здания находилось под личным контролем Президента России. В общей сложности на возведение корпуса было выделено около 1,5 миллиарда рублей и еще 178 миллионов - на оснащение школы, - рассказал мэр.

С началом учебного года за парты в новом здании гимназии сядут 1,2 тысячи школьников, в том числе ребята из семи первых классов.

Они начнут заниматься по экспериментальной методике «Школа полного дня». Это значит, что после основных занятий они смогут ходить на занятия по конструированию, проектированию, управлению беспилотными летательными аппаратами, монтажу, видеосъемке и 3D-моделированию. Для этого в новом здании оборудовали специальные классы.

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