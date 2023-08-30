В Каменске-Уральском закрылся ночной клуб, в котором застрелили боксера

В Каменске-Уральском закрылся один из самых известных клубов Фото: Иван МАКЕЕВ

30 августа в городе Каменск-Уральский закрыли ночной клуб Joy, в туалете которого этим летом застрелили молодого боксера, который конфликтовал с другими посетителями. Об этом пишет портал KU66.RU.

- Больше 1 700 вечеринок прошло здесь, больше 70 тысяч песен спето, - говорят в сообщении владельцы клуба, не уточняя, связано ли прекращение работы клуба с недавним происшествием.

Напомним, что в ночь на 12 августа в ночном клубе поссорились трое посетителей. Быстро потасовка вышла из-под контроля – в ход пошло огнестрельное оружие, тремя выстрелами был убит 29-летний кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов.