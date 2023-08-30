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НовостиОбщество30 августа 2023 9:35

Жителей Ямала зовут на выборы

Голосование пройдет 10 сентября 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Выборы на Ямале пройдут 10 сентября 2023 года

Выборы на Ямале пройдут 10 сентября 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участковые избирательные комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа зовут жителей региона на выборы, которые состоятся 10 сентября 2023 года. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Члены комиссий рассказывают на встречах о способах голосования, о том, кого в регионе будут выбирать в этот день, и о времени работы избирательных участков.

На сегодняшний день проведено 360 встреч, именно такие встречи – самый действенный способ донести всю информацию до граждан.

С 25 августа члены участковых избирательных комиссий проводят подомовые обходы избирателей, вручая приглашения на выборы.

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