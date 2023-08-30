Жителей Ямала зовут на выборы

Выборы на Ямале пройдут 10 сентября 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участковые избирательные комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа зовут жителей региона на выборы, которые состоятся 10 сентября 2023 года. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Члены комиссий рассказывают на встречах о способах голосования, о том, кого в регионе будут выбирать в этот день, и о времени работы избирательных участков.
На сегодняшний день проведено 360 встреч, именно такие встречи – самый действенный способ донести всю информацию до граждан.
С 25 августа члены участковых избирательных комиссий проводят подомовые обходы избирателей, вручая приглашения на выборы.
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