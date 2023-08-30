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НовостиНа здоровье30 августа 2023 9:10

В Свердловской области обострилась ситуация с энтеровирусом

Средний Урал попал в список неблагополучных регионов из-за опасного заболевания
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области вспышка энтеровируса

В Свердловской области вспышка энтеровируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный Роспотребнадзор внес Свердловскую область в список регионов, в которых сложилась напряженная ситуация с энтеровирусной инфекцией. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В список регионов вместе со Свердловской области попали Хабаровский край, Москва и Севастополь. Здесь наблюдаются массовые случаи заболевания этой инфекцией перед началом нового учебного года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости контроля за школами и детскими садами в регионах, где произошли вспышки заболевания энтеровирусной инфекцией.

В учреждениях будут проводить утренние фильтры, разделят большие детские группы, исключат ряд массовых мероприятий.