В Свердловской области обострилась ситуация с энтеровирусом

В Свердловской области вспышка энтеровируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный Роспотребнадзор внес Свердловскую область в список регионов, в которых сложилась напряженная ситуация с энтеровирусной инфекцией. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В список регионов вместе со Свердловской области попали Хабаровский край, Москва и Севастополь. Здесь наблюдаются массовые случаи заболевания этой инфекцией перед началом нового учебного года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости контроля за школами и детскими садами в регионах, где произошли вспышки заболевания энтеровирусной инфекцией.

В учреждениях будут проводить утренние фильтры, разделят большие детские группы, исключат ряд массовых мероприятий.