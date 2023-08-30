Проезд будет перекрыт до 15 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Сурикова от Авиационной до Николая Островского. Проезд будет перекрыт до 15 сентября.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на участке, - рассказали в администрации города.
Работы проводят «Атомстройкомплекс-Островского». Они объяснили, что срок перекрытия решили продлить из-за строительства дождевой канализации для объекта капитального строительства.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Бажова. Ограничения будут действовать с 9 сентября по 15 октября.
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