Проезд будет перекрыт до 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Сурикова от Авиационной до Николая Островского. Проезд будет перекрыт до 15 сентября.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на участке, - рассказали в администрации города.

Работы проводят «Атомстройкомплекс-Островского». Они объяснили, что срок перекрытия решили продлить из-за строительства дождевой канализации для объекта капитального строительства.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Бажова. Ограничения будут действовать с 9 сентября по 15 октября.

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