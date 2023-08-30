В Екатеринбурге вскрыли Капсулу времени

Капсулу времени вскрыли 30 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа 2023 года в Музее истории Екатеринбурга торжественно провели церемонию вскрытия Капсулы времени, которую жители Свердловска заложили в 1973 году.

В капсуле оказалось письмо уральцам 2023 года, фильмы, книги и документы по истории уральской столицы.

В капсуле 24 артефакта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши предшественники хотели нам оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года, мощного индустриального центра, города, устремленного в будущее, - рассказал на церемонии открытия капсулы глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Послание от предков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что все артефакты Капсулы времени, а их больше 20, в Музее истории Екатеринбурга покажут на выставке, которая откроется в октябре 2023 года.

на открытие капсулы пришел Глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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