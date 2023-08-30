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НовостиОбщество30 августа 2023 8:10

В Екатеринбурге вскрыли Капсулу времени

Содержимое послания из прошлого показали 30 августа 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Капсулу времени вскрыли 30 августа 2023 года

Капсулу времени вскрыли 30 августа 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 августа 2023 года в Музее истории Екатеринбурга торжественно провели церемонию вскрытия Капсулы времени, которую жители Свердловска заложили в 1973 году.

В капсуле оказалось письмо уральцам 2023 года, фильмы, книги и документы по истории уральской столицы.

В капсуле 24 артефакта

В капсуле 24 артефакта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши предшественники хотели нам оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года, мощного индустриального центра, города, устремленного в будущее, - рассказал на церемонии открытия капсулы глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Послание от предков

Послание от предков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что все артефакты Капсулы времени, а их больше 20, в Музее истории Екатеринбурга покажут на выставке, которая откроется в октябре 2023 года.

на открытие капсулы пришел Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

на открытие капсулы пришел Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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