В Серове будут судить мошенницу из Пермского края

Уголовное дело направлено в Серовский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить 20-летнюю девушку из Пермского края. Ее обвиняют по двум статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Целый месяц, по версии следствия, она обманывала пенсионеров и выманила у них более 2,7 млн рублей.

- Члены организованной группы совершили хищение денежных средств граждан пожилого возраста посредством сообщения им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в прокуратуре. - При этом они предлагали пенсионерам передать денежные средства во избежание привлечения их родственников к уголовной ответственности.

Девушка ездила забирать деньги у поверивших злоумышленникам пенсионеров. Купюры она вносила на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть денег в виде вознаграждения.

Уголовное дело направлено в Серовский городской суд. В отношении соучастников преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство.

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