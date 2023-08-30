Волонтеров Международного фестиваля университетского спорта кормят по талонам

Волонтеров кормят полноценно и сытно Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтеров Международного фестиваля университетского спорта, который в эти дни проходит в Екатеринбурге, кормят по советским рецептам дважды в день, блюда выдаются каждому по талонам. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Организаторы говорят, что на волонтерах большая ответственность и большой объем работы, поэтому объем порций больше, чем положено, чтобы люди не оставались голодными.

В меню – котлеты, лапша, винегрет, приготовленные по готовым калорийным рецептам.

- Калорийность мы тоже просчитывали, чтобы калорий хватало. Это не что-то легкое, а полноценный обед, - рассказывает директор по организации питания на мероприятии Екатерина Кондратьева.

Еду готовят на профильном предприятии, а в Деревню Универсиады, где проходят спортивные мероприятия, ее доставляют в упакованном виде.

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