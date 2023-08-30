Тысячи зеленых насаждений появятся в районах Екатеринбурга в сентябре

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

О том, как юбилейные мероприятия обогащают зеленый каркас мегаполиса, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что Фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург-300», который проходил на Площади 1905 года, оставил уральской столице «зеленое наследство».

– В начале сентября сотни растений с Фестиваля будут использованы для озеленения мегаполиса. Площадь Коммунаров и бульвар Медиков на улице Репина украсят хвойные деревья, клены и ивы. В сквер Бориса Рыжего на улице Титова высадят березы и липы. В парке XXII Партсъезда – кустарники, в сквере имени А.С. Попова и у киноконцертного театра «Космос» – гортензии. На набережной Рабочей молодежи высадят многолетники, – пояснил Алексей Орлов.

Сейчас все растения переданы в ведение специалистов МБУ «Зеленстрой», которые профессионально ухаживают за ними и готовят к осенней посадке. К 300-летию города все районы города преобразились благодаря озеленению.

Тысячи зеленых насаждений украсили «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном. Общественное пространство открыли для отдыха горожан 27 августа 2023 года. В парке площадью 2,4 гектара высадили более 290 деревьев и 19 тысяч кустарников, многолетних растений и миксбордеров.

По словам градоначальника, благоустройство «Солнечных аллей» также приурочено к 10-летию микрорайона и 80-летию Чкаловского района.

– Жители Солнечного получили обновленный объект, за благоустройство которого активно голосовали, – отметил Алексей Орлов. – Красивое озеленение, дорожки для пеших и велопрогулок, зоны для спокойного отдыха с лавочками, качели, освещение – все это создано для того, чтобы екатеринбуржцы могли отдыхать здесь качественно, с пользой для здоровья.