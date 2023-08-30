В Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Следователи проводят проверку после гибели пенсионера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В загоревшейся пятиэтажке в Екатеринбурге погиб пенсионер.
- Полиция проводит опрос соседей. Предварительно не криминал, телесных у пенсионера нет, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Следователи проводят проверку после гибели мужчины. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти.
Напомним, пожар произошел ночью 30 августа в пятиэтажном доме на Восточной. На площади два квадратных метра оказалось повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава.
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