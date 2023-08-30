В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировались пять человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ночью 30 августа пожар произошел в пятиэтажном доме на Восточной. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек.
- В 01:11 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава.
В 01:37 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:50.
О пострадавших не сообщается.
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