В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировались пять человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 30 августа пожар произошел в пятиэтажном доме на Восточной. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек.

- В 01:11 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава.

В 01:37 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:50.

О пострадавших не сообщается.

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