На Урале пропала 46-летняя женщина

Женщина пропала 28 августа Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Атиг Нижнесергинского района пропала 46-летняя Наталья Чепурова. О ее местонахождении неизвестно с 28 августа. Поисками женщины занимаются волонтеры и полицейские.

- Была одета в чёрную куртку, синие джинсы, чёрные укороченные резиновые сапоги, серо-розовую шапку, - указано в ориентировке «ЛизаАлерт».

У пропавшей рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. С собой у женщины в день пропажи был черный рюкзак.

Если вы знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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