В Первоуральске в столкновении трех машин пострадали два человека

Chevrolet Lanos не уступил дорогу Subaru Фото: УГИБДД Свердловской области

В Первоуральске вечером 29 августа на Ильича, 13а произошло ДТП с пострадавшими.

- Водитель Chevrolet Lanos, мужчина 1982 г.р, при совершении поворота налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся навстречу Subaru, под управлением водителя 2002 г.р. После удара Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением водителя 2000 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из которых несовершеннолетний. В Chevrolet Niva находился двухлетний ребенок, его осмотрели медики.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

Свердловская Госавтоинспекция напоминает водителям, что левый поворот является опасным маневром, при его совершении необходимо быть особо бдительными и уступать дорогу всем встречным автомобилям.

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