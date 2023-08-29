В Екатеринбурге вновь открылся Музей карикатуры

В Екатеринбурге после двухлетнего перерыва открыли Музей карикатуры. Фото: официальный портал Екатеринбурга

В Екатеринбурге после двухлетнего перерыва открыли Музей карикатуры. Единственный в России музей такого жанра открыли в новом здании на улице Бажова 55. Выставка проходит в рамках V Международного конкурса карикатуры «Европа-Азия», на котором представлены работы 28 художников из разных стран на тему 300-летия Екатеринбурга.

- Это событие – очередное доказательство того, что в Екатеринбурге живут неравнодушные, активные и креативные предприниматели, любящие свой город, - отметил во время открытия Заместитель Главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.

В коллекции музея представлено больше 1500 работ современных российских и зарубежных карикатуристов, 1328 газет и журналов советского и досоветсткого периода, а также иностранных изданий. Там хранится 361 экземпляр сериальных изданий, 287 книг, посвященных карикатуре и карикатуристам, авторских сборников, каталогов персональных выставок и более 350 каталогов Международных конкурсов карикатуры.

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