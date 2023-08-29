«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле будет работать с гособоронзаказами

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле перестраивает производство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле перестраивает производство - в цехе вагонных тележек будут производить продукцию для гособоронзаказов. Завод должен выполнять задачи государственной важности, производить спецпродукцию в достаточном количестве и с нужным уровнем качества и быстро насыщать рынок востребованным подвижным составом.
- Подразделению была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить выпуск деталей для спецтехники, а также узлов для железнодорожной платформы, - сообщают в социальных сетях завода.
Цех вагонных тележек Уралвагонзавода успешно прошел тест на способность быстро организовать производство продукции, которую ранее не выпускал. Это позволило высвободить в ряде цехов часть производственных мощностей, которые Уралвагонзавод перераспределит на изготовление других деталей и узлов.
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