В Каменске-Уральском сын с отцом-сотрудником МЧС спасли утопающих

В Каменске-Уральском отец - сотрудник МЧС, вместе с сыном спасли на реке двух тонущих мужчин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском отец - сотрудник МЧС, вместе с сыном спасли на реке двух тонущих мужчин. Мальчик Лёша рыбачил на Исети с берега, когда услышал крики мужчин и перевернутую лодку на середине реки. Он не растерялся и позвал отца и вместе они достали мужчин, об этом рассказал паблик «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на местную службу 63 пожарно-спасательного отряда.
- Подплыв к перевернутой лодке, они увидели, что у мужчин не было сил, а один из них уже уходит под воду. Мгновенно сориентировавшись, они выбрали правильную траекторию лодки и буквально на последних секундах ухватили тонущего мужчину и вытащили его, - сообщили в паблике.
Второго мужчину они также достали из воды. Затем отец с сыном доставили пострадавших на берег Волковского водохранилища и оказали им первую помощь.
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