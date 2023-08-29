В Каменске-Уральском сын с отцом-сотрудником МЧС спасли утопающих

В Каменске-Уральском отец - сотрудник МЧС, вместе с сыном спасли на реке двух тонущих мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском отец - сотрудник МЧС, вместе с сыном спасли на реке двух тонущих мужчин. Мальчик Лёша рыбачил на Исети с берега, когда услышал крики мужчин и перевернутую лодку на середине реки. Он не растерялся и позвал отца и вместе они достали мужчин, об этом рассказал паблик «Подслушано Каменск-Уральский» со ссылкой на местную службу 63 пожарно-спасательного отряда.

- Подплыв к перевернутой лодке, они увидели, что у мужчин не было сил, а один из них уже уходит под воду. Мгновенно сориентировавшись, они выбрали правильную траекторию лодки и буквально на последних секундах ухватили тонущего мужчину и вытащили его, - сообщили в паблике.

Второго мужчину они также достали из воды. Затем отец с сыном доставили пострадавших на берег Волковского водохранилища и оказали им первую помощь.

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