Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Сысерти, который УК не ремонтировала

Управляющая компания планировала провести капитальный ремонт в 2023 году, однако позже от этой идеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки аварийного дома в Сысерти. Многоквартирный жилой дом постепенно приходит в непригодное для проживания состояние. Управляющая компания планировала провести капитальный ремонт в 2023 году, однако позже от этой идеи отказалась и предложила жителям самостоятельно восстановить дом.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщает Следственный комитет России.

Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и о принимаемых мерах для восстановления прав граждан.

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