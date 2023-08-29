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НовостиОбщество29 августа 2023 15:50

Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Сысерти, который УК не ремонтировала

Аварийный дом в Сысерти УК сначала планировала отремонтировать сама, а потом отказалась это делать
Анжелика УФИМЦЕВА
Управляющая компания планировала провести капитальный ремонт в 2023 году, однако позже от этой идеи

Управляющая компания планировала провести капитальный ремонт в 2023 году, однако позже от этой идеи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом проверки аварийного дома в Сысерти. Многоквартирный жилой дом постепенно приходит в непригодное для проживания состояние. Управляющая компания планировала провести капитальный ремонт в 2023 году, однако позже от этой идеи отказалась и предложила жителям самостоятельно восстановить дом.

- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщает Следственный комитет России.

Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки и о принимаемых мерах для восстановления прав граждан.

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