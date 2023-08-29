Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 14:55

У «Баден-Бадена» на Уктусе власти заберут участок леса

Владельцы термального курорта планировали построить там домики для сдачи в аренду
Анжелика УФИМЦЕВА
Изначально «Баден-Баден» взял в аренду участок лесопарка в аренду на 50 лет, но договор расторгли раньше

Изначально «Баден-Баден» взял в аренду участок лесопарка в аренду на 50 лет, но договор расторгли раньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области провело проверку арендованной территории леса у «Баден-Бадена». Изначально «Баден-Баден» взял в аренду участок лесопарка в аренду на 50 лет, но договор расторгли раньше.

Владельцы термального курорта планировали построить там домики для сдачи в аренду, а также развлекательный центр. Когда местные жители увидели, что часть лесопарка собираются вырубать, то сразу же провели большое шествие, к ним присоединился и депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев. Чиновник написал письмо в МУГИСО и спустя два года получил ответ.

- Министерством принимаются меры к привлечению арендатора к установленной ответственности и досрочному расторжению договора в судебном порядке в связи с невыполнением его условий, - сообщило МУГИСО в письме к депутату.

По закону любое возведение капитального строительства и различных мест отдыха запрещено на арендованной у государства земле.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru