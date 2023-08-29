У «Баден-Бадена» на Уктусе власти заберут участок леса

Изначально «Баден-Баден» взял в аренду участок лесопарка в аренду на 50 лет, но договор расторгли раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области провело проверку арендованной территории леса у «Баден-Бадена». Изначально «Баден-Баден» взял в аренду участок лесопарка в аренду на 50 лет, но договор расторгли раньше.

Владельцы термального курорта планировали построить там домики для сдачи в аренду, а также развлекательный центр. Когда местные жители увидели, что часть лесопарка собираются вырубать, то сразу же провели большое шествие, к ним присоединился и депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев. Чиновник написал письмо в МУГИСО и спустя два года получил ответ.

- Министерством принимаются меры к привлечению арендатора к установленной ответственности и досрочному расторжению договора в судебном порядке в связи с невыполнением его условий, - сообщило МУГИСО в письме к депутату.

По закону любое возведение капитального строительства и различных мест отдыха запрещено на арендованной у государства земле.

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