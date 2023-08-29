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НовостиПолитика29 августа 2023 13:30

Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана за политический скандал

Игорь Володин посетил неоднозначное мероприятие
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Губернатор Свердловской области уладил политический скандал

Губернатор Свердловской области уладил политический скандал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с чрезвычайным и полномочным посолом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюль оглы и принес ему официальные извинения за ситуацию, связанную со спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным.

Недавно Володин посетил празднование 30-летния со дня образования Талыш-Муганской Автономной Республики. В посольстве Азербайджана заявили, что это мероприятие направлено против территориальной целостности и суверенитета страны.

Евгений Куйвашев принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта.

Отметим, что самопровозглашенная республика в составе Азербайджана существовала с июня по август 1993 года. Ее организаторов в стране считают сепаратистами. Юбилей со дня образования республики отметили в Екатеринбурге 7 августа. Игорь Володин пришел на мероприятие и поздравил собравшихся с круглой датой.

После этого посольство Азербайджана направило ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ.

Сам Игорь Володин в беседе с «КП-Екатеринбург» заявил следующее:

- Если приходят официальные обращения в мой адрес, я, естественно, их поддерживаю - все просто. В Свердловской области проживает более 160 национальностей, и ко всем я отношусь одинаково: приглашают, я прихожу. Не вижу в этом какого-то негатива.