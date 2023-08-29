Евгений Куйвашев принес извинения послу Азербайджана за политический скандал

Губернатор Свердловской области уладил политический скандал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с чрезвычайным и полномочным посолом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюль оглы и принес ему официальные извинения за ситуацию, связанную со спикером гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным.

Недавно Володин посетил празднование 30-летния со дня образования Талыш-Муганской Автономной Республики. В посольстве Азербайджана заявили, что это мероприятие направлено против территориальной целостности и суверенитета страны.

Евгений Куйвашев принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта.

Отметим, что самопровозглашенная республика в составе Азербайджана существовала с июня по август 1993 года. Ее организаторов в стране считают сепаратистами. Юбилей со дня образования республики отметили в Екатеринбурге 7 августа. Игорь Володин пришел на мероприятие и поздравил собравшихся с круглой датой.

После этого посольство Азербайджана направило ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ.

Сам Игорь Володин в беседе с «КП-Екатеринбург» заявил следующее:

- Если приходят официальные обращения в мой адрес, я, естественно, их поддерживаю - все просто. В Свердловской области проживает более 160 национальностей, и ко всем я отношусь одинаково: приглашают, я прихожу. Не вижу в этом какого-то негатива.