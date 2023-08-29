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НовостиНа здоровье29 августа 2023 12:54

В Свердловской области не планируется массовая вакцинация от коронавируса

Осенью 2023 года на Среднем Урале масштабно вакцинируют только от гриппа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Массово вакцинировать уральцев будут только от гриппа

Массово вакцинировать уральцев будут только от гриппа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Свердловской области не планируют массовую вакцинацию уральцев от коронавируса осенью 2023 года. Об этом сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

При этом вакцину от ковида в Свердловскую область привезут, ее закупят за счет регионального бюджета, но вакцинацию проведут только по конкретным группам населения, которые находятся в группе риска.

- Массовой вакцинации, как было два года назад и в прошлом году, мы не ожидаем, - рассказал Александр Харитонов.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса проводилась в регионах России с 2021 по 2022 год, чтобы избежать катастрофических последствий пандемии.