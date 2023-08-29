По Свердловской области расставили ловушки для нечистоплотных уральцев

Мусор запрещено скидывать стихийно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установили 20 фотоловушек на сумму 817,5 тысячи рублей, чтобы искать тех, кто сваливает мусор в непредназначенных для этого местах. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Камеры установили в местах, где до этого уже возникали стихийные свалки. Как правило, речь идет о лесопарках, съездах в лес в районе водоемов, а также окраинах населенных пунктов.

Фотоловушки закрепили на деревьях на высоте от трех до пяти метров, после чего максимально их замаскировали. Средства фиксации оборудованы камерами с широким углом обзора, чтобы распознать номер машины, на которой привезли отходы.

Информация с камер передается в Министерство природы Свердловской области, после чего собственник автомобиля получит по почте и через портал "Госуслуги" копию постановления с материалами фиксации.

Штраф для физических лиц за сбрасывание отходов из легкового автомобиля в непредназначенных для этого местах составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Сброс мусора из грузового автомобиля для граждан – 50 тысяч рублей, для юрлиц - 120 тысяч рублей. При повторном совершении правонарушения штраф будет выше.