Евгений Куйвашев: Сила Урала – в многонациональном единстве

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, почему День народов Среднего Урала особо значим для свердловчан.

– Народы Урала объединяет главное – чувство ответственности и сопричастности к будущему России, умение сплотиться перед лицом любых трудностей, верность нравственным ценностям, – сказал глава региона.

В этом году Евгений Куйвашев отметил наградами 12 представителей общественных организаций, национально-культурных объединений и власти, которые внесли вклад в укрепление межнациональных отношений. Он напомнил, что наш регион в этом году проводит масштабные гостеприимные мероприятия – к 300-летию Екатеринбурга и Международный фестиваль университетского спорта, собравший тысячи студентов из разных стран мира. И выразил признательность всем, кто вкладывает свои силы и энергию в укрепление мира и согласия в регионе.

Церемония награждения состоялась в День народов Среднего Урала, 27 августа 2023 года, в парке «Таганская слобода».

Почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области вручил вице-губернатор Олег Чемезов.

– Правительство Свердловской области будет и впредь делать все для реализации грамотной, взвешенной национальной политики, и на этой прочной базе мы строим развитие нашего региона, — заявил Олег Чемезов.

В этот день представители 26 национальностей Свердловской области организовали свои подворья в парке «Таганская слобода». Колоритный вьетнамский дракон украшал праздник и символизировал богатство. Макет Девичьей башни, который создали азербайджанцы, показал символ Баку. В казахском и армянском подворьях гости угощались национальными блюдами этих народов. В узбекском – знакомились с национальными духовыми инструментами каранем и сурнаем. Можно было покачаться на качелях в киргизском подворье. А на цыганском – посмотреть выставку, посвященную участию народа в Великой Отечественной войне, где были представлены книги цыганских писателей. Также здесь гости угощались цыганским пловом и шублагой — щавелевым супом.

Напомним, в 2002 году по инициативе национальных общественных объединений губернатор Свердловской области учредил праздник – День народов Среднего Урала. Ежегодно праздничные мероприятия посещают более 10 тысяч гостей самых разных возрастов, религий и национальностей.