Врач Харитонов призвал уральцев срочно вакцинироваться от гриппа

Привиться лучше в сентябре
Фото: Олег ЗОЛОТО
Свердловский врач Александр Харитонов призвал жителей Среднего Урала сделать прививку от гриппа, пока не началась традиционная вспышка в холодное время года.
- Могу гарантировать, что эпидемии не будет, если 65% населения привьется от гриппа, - заявил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике.
Отметим, что в Свердловскую область поступила первая партия вакцины от гриппа – всего более 850 тысяч доз, которые распределили по больницам и поликлиникам населенных пунктов региона. В партии есть «Совигрипп», которым будут прививать взрослое население, и «Ультрикс Квадри» для беременных, детей и граждан с хроническими заболеваниями.
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