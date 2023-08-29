Спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть

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По оценке экспертов, повышение ставок по рыночным программам ипотеки, вероятно, охладит интерес к предложениям на рынке вторичной недвижимости. Заемщики увеличат спрос на объекты в новостройках, кредит на которые можно по-прежнему получить по однозначным ставкам. В результате в четвертом квартале доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.

После повышения ключевой ставки до 12% крупнейшие игроки ипотечного рынка увеличили ставки по нельготным программам, заранее оповестив об этом клиентов. На фоне грядущих изменений произошел скачок спроса на жилищные кредиты – только в ВТБ на неделе с 14 по 20 августа он вырос более чем на 40%. Такие данные озвучил начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин.

В новых условиях интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствуют и рост цен на "вторичку" и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка.

Впрочем, общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится достаточно высоким. При этом интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа на минимальном уровне. Отчасти похожая тенденция уже наблюдалась весной 2022 года, когда вслед за резким ужесточением политики Центрального Банка ипотечные ставки на "вторичку" резко выросли. На этом фоне доля господдержки на рынке подскочила более чем в два раза – с 29% в январе до исторических 71% в мае. Интерес россиян к льготным условиям не охладило даже краткосрочное увеличение ставки по ипотеке с господдержкой в апреле 2022 года. По мере стабилизации экономической ситуации госпрограммы вновь уступили первенство базовым банковским предложениям: к октябрю их доля практически откатилась к уровню начала года и составила 42% в общем объеме продаж.

В 2023 году господдержка и рыночные программы достигли паритета. Весной-летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Основной вклад в динамику, помимо ажиотажного спроса на фоне регулирования "околонулевых" ставок внесла "семейная ипотека", условия которой были существенно расширены.

В изменившихся условиях игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку.

На этом фоне госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по "старым" ставкам. При этом столь серьезного роста доли господдержки, как в 2022 году, мы едва ли увидим – ценовые параметры на "вторичку" остаются ниже психологической отметки в 15%. По нашей оценке, до конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 пп и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%).

Подобный прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне выше 10-11%. Если же регулятор начнет раунд ее снижения, это "потянет вниз" и ставки по ипотеке и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач.