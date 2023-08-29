Тарифы на вывоз мусора вырастут с 1 июля 2024 года

Мусорные тарифы будут поднимать каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области представила на рассмотрение новый вариант тарифов на сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в Екатеринбурге и 34 территориях Свердловской области, которые находятся в зоне обслуживания регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза». Новые тарифы рассмотрят 30 августа.

Согласно постановлению РЭК, до 1 июля 2024 года тариф в Восточной зоне Свердловской области составляет 627,06 руб./кубометр, после чего он поднимется до 664,5 руб./кубометр, а 1 июля 2025 года — до 704,51 руб./кубометр.

С 1 июля 2026 года тариф поднимется на сбор, вывоз и утилизацию мусора составит 741,73 руб./кубометр. Таким образом, тарифы будут повышаться один раз в год с 1 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru