Свыше 10 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД с начала года

Для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на небольших станциях и остановочных пунктах при необходимости туда направляются мобильные бригады. Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – августе 2023 года специализированную помощь на вокзалах Свердловской железной дороги по заявкам, оформленным через Центр содействия мобильности (ЦСМ) ОАО «РЖД», получили 10,5 тыс. пассажиров с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения (за аналогичный период 2022 года – 9,3 тыс. пассажиров). Росту популярности железнодорожного транспорта у граждан с ограниченными возможностями здоровья способствует работа единой службы помощи, которая действует на всех пассажирских объектах холдинга.

Заявки на услуги, поступающие в ЦСМ, отрабатываются через сотрудников, которые постоянно дежурят на основных вокзалах и всегда готовы оказать ситуационную помощь. В текущем году на СвЖД услугой сопровождения маломобильные пассажиры чаще всего пользовались на вокзальных комплексах Екатеринбург (обработано более 4 тыс. заявок), Тюмень (2,8 тыс.), Пермь-2 (1,4 тыс.) и Сургут (1 тыс.).

Для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на небольших станциях и остановочных пунктах при необходимости туда направляются мобильные бригады, укомплектованные креслами-колясками, носилками, переносными пандусами и др.

Маломобильным пассажирам на вокзалах и станциях российских железных дорог бесплатно оказывается помощь в высадке и посадке в поезда, перемещении ручной клади и багажа, в оформлении билетов, а также в сопровождении по территории (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункт, платформы и пр.).