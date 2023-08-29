Спасатели просят свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение из-за непогоды. По данным синоптиков, 30 августа в регионе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - обратились к жителям региона спасатели.

В МЧС рекомендуют во время непогоды оставаться дома и закрыть все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Кроме того, желательно отключить электроприборы и обязательно соблюдать меры пожарной безопасности. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Если непогода застанет на улице, желательно держаться подальше от линий электропередач, легких построек, зданий, мостов, деревьев и ремонтируемых зданий.

Автомобилистов просят не пытаться преодолеть подтопленные участки, прекратить движение и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

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