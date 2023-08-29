На Урале 12 человек остались без жилья из-за пожара в доме в двухэтажке

Причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Третий Северный 26 августа огонь полностью уничтожил дом на Кедровой, 2. Без жилья остались 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Прокуратура проводит проверку.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований о пожарной безопасности в деятельности управляющей организации, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также в прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, во время пожара никто не погиб и не пострадал. Жильцы многоквартирного дома эвакуированы и размещены у родственников и знакомых.
Прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав граждан, проживавших в указанном доме. Проведение следственными органами доследственной проверки взято сотрудниками ведомства на контроль.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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