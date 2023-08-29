Федеральный девелопер «Неометрия» начал продажи гостиничных номеров в Сочи

Фото: СК «Неометрия»

В Сочи наблюдается рост спроса на элитную недвижимость. В 2022 году на сегмент недвижимости бизнес и премиум классов приходилось 13% от общего числа продаж. В текущем же году спрос на элитные комплексы достигает 21%. При этом застройщики расширяют возможности для инвестирования в курортную недвижимость для получения пассивного дохода.

Так, «Неометрия» объявила о старте продаж номеров во второй очереди гостиничного комплекса «Нескучный сад». Проект премиум-уровня расположен в Адлерском районе курорта — недалеко от моря, достопримечательностей Сочи и его развитой инфраструктуры. Новый уникальный проект станет одним из наиболее знаковых и востребованных на российском черноморском побережье.

Для гостей премиального гостиничного комплекса будут созданы многоуровневый променад площадью 1,5 га и модульные локации для отдыха. Также предусмотрены три внутренних двора-гостиных – каждый в своей особенной стилистике с учетом рельефа местности. Разработкой концепции, акцент которой сделан на функциональность, удобство для гостей и получение незабываемых эмоций, занималось известное российское ландшафтное бюро Scape.

Фото: СК «Неометрия»

Над внутренним дизайном «Нескучного сада» будет работать студия международного уровня «Сёстры Сундуковы», которая имеет в своем портфолио проекты в Лондоне, Париже и Дубае. Интерьерный проект премиального комплекса будет реализован в коллаборации со студией Ploschadka.

Отличная локация «Нескучного сада» и качественная проработка всех деталей делают гостиничный комплекс привлекательным и для отдыха, и для инвестирования. Многие клиенты, как отмечает коммерческий директор девелопера «Неометрия» Ольга Нарт, покупают номера в гостиничном комплексе для получения дохода.

– Спрос на гостиницы и отели Сочи очень велик, и с каждым годом только увеличивается. Туристический поток на курорт растет, и мы видим большой интерес к «Нескучному саду» от клиентов со всей России. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и бизнес-туризма, что создает предпосылки для высокой заполняемости комплекса в любое время года, а также делает его ликвидным активом, позволяющим получать пассивный доход, — комментирует Ольга Нарт.

Примечательно, что в этом году «Нескучный сад» одержал победу в номинации «Лучший объект для инвестиций» престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023».

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