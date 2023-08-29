Завершается черновая отделка новой школы в Академическом

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Строители на 90 % выполнили черновую отделку первой высотной школы в Екатеринбурге площадью почти 25 000 кв. метров. Здание образовательного учреждения на 1200 мест будет сдано весной 2024 года, подрядчиком выступает компания «Атомстройкомлекс».

Школа в квартале улиц Академика Вавилова – Академика Ландау – Академика Лихачева – Рябинина станет уже седьмой в микрорайоне Академический. Пятиэтажное здание для среднего звена и трехэтажное для младших школьников объединит открытая комьюнити-лестница и выполненные в виде аркады с подсветкой входы в блоки.

- «Атомстройкомплекс» традиционно передает полностью «укомплектованный» объект, с чистовой отделкой, мебелью и необходимым для обучения школьников оборудованием. Уже полностью готов каркас здания, завершена черновая отделка помещений, ведутся работы по монтажу энергоснабжения и инженерных систем: вентиляции, водоснабжения, канализации. На футбольном поле уложено специальное покрытие, ведутся работы по благоустройству и установке наружных сетей - отметил руководитель проектов «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберезных.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Помимо футбольного поля, в школе расположатся три спортивных зала, актовый зал и мультимедийная аудитория, творческие мастерские, библиотека, игровые и спальни для групп продленного дня.

«Атомстройкомплекс» является подрядчиком на значимых социальных объектах: детских садах, школах, медицинских и культурных учреждениях. Сейчас компания ведет строительство образовательного учреждения нового типа – Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне, новых школ в Верх-Исетском и Пионерском районах Екатеринбурга, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.