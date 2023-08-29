Отец погибшей на Урале 16-летней школьницы обвинил следователей в бездействии

Тело Даны нашли в яме в лесополосе. Фото: соцсети

Отец погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы обвинил следователей в бездействии. Напомним, его дочь Дана возвращалась домой пешком вечером 8 августа. Спустя сутки ее тело в яме в лесополосе нашли полицейские.

По предварительным данным, школьница умерла от наркотического вещества, но отец Даны уверен, что его дочь убили. Вместе с волонтерами он собрал записи с камер наблюдения, на которых видно, что девушку в ту роковую ночь преследовал велосипедист.

- Я не могу утверждать, что следователи совсем ничего не делали. Но, во всяком случае, записи с камер мы самостоятельно собирали. Этого мужчину на велосипеде мы сами нашли, - заявляет Александр.

Отец школьницы предполагает, что именно подозрительный мужчина мог расправиться с его дочерью.

- На камерах видно, что он сначала преследует Дану, а потом спустя время возвращается назад. Нелогичный маршрут. Он сделал большой крюк, получается. Может, пытался избежать встречи с возможными свидетелями. По его поведению я однозначно уверен, что он причастен, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец погибшей.

На данный момент велосипедиста разыскивает полиция. Отметим, сегодня, 29 августа, по факту смерти 16-летней жительницы Каменска-Уральского следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

После обвинений Александра глава СК РФ Бастрыкин поручил свердловскому СКР раскрыть дело о гибели 16-летней школьницы.

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