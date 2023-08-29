Новый комфортабельный российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать на Свердловской магистрали

В электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью. Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловскую железную дорогу по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок поступил первый российский электропоезд новой модификации ЭП2ДМ. Поезда этой серии были представлены на международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо», который состоялся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении после прохождения необходимых процедур регистрации, технического обслуживания и первоначальной обкатки с сентября начнет курсировать на маршруте Тюмень – Ишим.

До конца 2023 года на СвЖД поступит еще пять электропоездов ЭП2ДМ. Они заменят поезда предыдущих серий на действующих пригородных маршрутах в Тюменской области.

Электропоезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Кузов изготовлен с применением вибро- и звукоизоляционных материалов, установлены герметичные тонированные стеклопакеты. В экстерьере использованы современные решения.

Подвижной состав приспособлен для выхода как на высокие, так и на низкие платформы (за счет дополнительной выдвижной подножки). Вагоны оборудованы системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

В салонах установлено светодиодное освещение, ЖК-информационные табло. Конструкция и эргономика пассажирских диванов усовершенствована: изменена форма сидения и спинки для более комфортной поездки пассажиров, а при встречной рассадке обеспечено дополнительное пространство (+6 см). В каждое кресло встроены индивидуальные USB-розетки с функцией быстрой зарядки гаджетов. В вагонах есть места для хранения ручной клади и верхней одежды, предусмотрена зона для размещения крупногабаритного багажа и велосипедов.

В электропоезде создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Туалетные комнаты оборудованы с учетом потребностей маломобильных пассажиров. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

Всего Демиховским машиностроительным заводом (входит в АО «Трансмашхолдинг») в адрес ОАО «РЖД» до конца года будет поставлено 13 новых электропоездов (76 вагонов) постоянного тока модификации ЭП2ДМ: они пополнят парки пригородных поездов в разных регионах страны.