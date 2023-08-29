Китайские ученые обратили внимание на Ямал

Ученые изучали вечную мерзлоту и влияние человека на нее Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ямало-Ненецком автономном округе российские и китайские ученые с 20 по 26 августа провели конференцию, на которой делились наработками по изучению мерзлотных почв в период антропоцена, который начался в 1950-е годы после активного воздействия человека на природу. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Университеты Поднебесной заинтересовались совместной научной работой с учеными Ямала. В регион съехались ученые, студенты и аспиранты в количестве 150 человек.

- Эксперты пришли к выводу, что у Ямала есть большой потенциал для развития сотрудничества с ведущими университетами России в обществе научно-образовательных программ, - говорят организаторы конференции.

В мероприятии приняли участие ученые из Яньаньского университета и геохимического института китайской академии наук в Гуанчжоу.