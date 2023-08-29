В Свердловскую область идут свиной и гонконгский грипп

В Свердловской области стартовала вакцинация от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники раскрыли штаммы вирусов гриппа, которыми в этом сезоне переболеют жители Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

По словам главного внештатного специалиста областного Минздрава по медпрофилактике Александра Харитонова, необычных штаммов в этом году не ожидается.

В период всплеска заболеваемости гриппом в Свердловской области ожидается свиной грипп H1N1, гонконгский грипп H3N2, а также грипп В. В связи с этим в регионе стартовала вакцинация от гриппа.

- В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от гриппа, это чуть более 850 тысяч доз, - рассказал Александр Харитонов.

По его словам, 630 тысяч доз предназначено для взрослых, и 220 тысяч доз – для несовершеннолетних.